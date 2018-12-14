Обрушившийся в результате взрыва газа дом в украинском Фастове сняли на видео

В результате взрыва газа в жилом доме в украинском Фастове пострадал один человек, сообщила пресс-служба городского совета. Полиция обнародовала видео с места ЧП.

Громкий хлопок на третьем этаже в доме №10 по Садовой улице раздался около 09:20 утра в пятницу, 14 декабря. Обрушились перекрытия в квартирах на трех этажах, а обломки балконов и оконных рам ударной волной отбросило на сотни метров.

"Везде куклы детские валяются, страшно как", — написала Людмила Калугина.

Из дома эвакуировали 10 человек, сообщается об одном пострадавшем, однако о характере полученных им травм сведений нет. Жертв в результате ЧП по счастью удалось избежать.

Людей на время разместили в здании больницы на Киевской улице. Местные власти уже обратились к горожанам с просьбой помочь пострадавшим средствами личной гигиены и продуктами питания.