Бурятские инспекторы сэкономили 200 рублей на автомойке и попали под следствие

Два сотрудника ДПС из Улан-Удэ рискуют лишиться должностей и оказаться в колонии за отказ оплатить мойку служебного автомобиля. Камеры наблюдения зафиксировали конфликт между предпринимателем и стражами порядка.

На автомойку на улице Королева служители закона заглянули вечером 22 ноября, но после того, как сотрудники навели блеск, платить отказались, притом что просили с них за работу немного — 200 рублей. В спор вмешался директор фирмы, но разговор с клиентами у него не заладился.

"Полицейские пригласили его в салон своего автомобиля и потребовали, чтобы предприниматель в будущем бесплатно оказывал им услуги, а взамен обещали свое покровительство", — отметили в СКР.

В ответ предприниматель припугнул полицейских записью разговора, после чего инспекторы уже пустили в ход силу в надежде отнять телефон у несговорчивого директора. Мужчина вырвался и забежал внутрь автомойки, где указал преследователю на камеры наблюдения.

"При этом телефона у меня уже не было, я успел его передать одному из мойщиков, который пытался меня вызволить из объятий полицейского. Отвечать я сотруднику не стал, хотя серьезно занимался борьбой. Сдержался. Уже в комнате отдыха я говорю гаишнику, вон, улыбнись в камеру, которая висит и все пишет. Только после этого он успокоился, быстренько выбежал из бокса. Так они и уехали, не заплатив. Я же снял побои в травмпункте, выяснилось, что во время борьбы один из них повредил мне шею, а также написал заявление", — рассказал "Комсомольской правде" владелец мойки Александр Танкевич.

В настоящее время ведется следствие по делу о превышении должностных полномочий. Один из подозреваемых помещён под домашний арест, второй находится под подпиской о невыезде.