Большое кольцо метро: "Нижние Мневники" оформят в стиле авангард

Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро откроют до конца года. Сейчас там проверяют работу эскалаторов и инженерных систем, а также завершают отделку платформы.

А на западе Москвы идет строительство нового участка Большого кольца от "Хорошевской" до "Нижних Мневников". Его протяженность составит пять с половиной километров, и он позволит разгрузить Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Завершения строительства ждут около полумиллиона москвичей, которые смогут быстрее передвигаться по городу.

Дизайн станции "Нижние Мневники" выбрали на Международном архитектурном конкурсе. Оформят ее в стиле авангард: в центре разместят арку с колоннами багряного цвета, что напомнит о картине Казимира Малевича "Красный квадрат".