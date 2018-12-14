Российские ракетоносцы, прилетевшие в Венесуэлу, не несли ядерного оружия

Стратегические ракетоносцы Ту-160, которые прилетели в Венесуэлу с дружеским визитом, не несли ядерного вооружения. Россия строго соблюдает Договор о запрещении атомного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. Поэтому все заявления Организации американских государств недостоверны и направлены на создание атмосферы недоверия к России, заявило Министерство иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что необоснованные обвинения вредят сотрудничеству России с ОАГ, где, между прочим, Москва выступает постоянным наблюдателем, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 12 декабря генеральный секретариат ОАГ объявил, что с "огромной настороженностью" относится к прилету пары российских ракетоносцев в Венесуэлу. Это может нарушить конституцию латиноамериканской страны и договор о ядерном оружии в этом регионе.

Два стратегических Ту-160 и сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" прилетели в Венесуэлу 10 декабря. Россияне провели совместные тренировки с латиноамериканскими коллегами и 13 декабря вылетели домой.

Ту-160 – это крупнейший боевой самолет в мире. Его вес может достигать 275 тонн, максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а в воздухе он способен провести до суток. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-555 и Х-101. Их снаряжают обычными боеголовками или ядерными.