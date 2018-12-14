Коллекторы испортили целый подъезд, но ошиблись домом

За чужие долги вынуждены расплачиваться жители целого дома в столице — там бесчинствуют коллекторы. Вандалы ломают дверные замки, портят почтовые ящики и стены в подъездах. Причем гневные послания с угрозами и ругательствами адресованы должнице, которая в этом доме никогда не жила. Как бороться с профессиональными вымогателями?

- Поменяли личинку замка, вызвали мастера.

Мастера пришлось вызывать и остальным жильцам подъезда дома 51 на проспекте Мира. Двери не открывались — замки были залиты клеем. И уже на лестничной площадке стало понятно: цель хулиганов — 59-я квартира.

Как уверяют местные жители, надписи появились поздней ночью. Краски не пожалели: ругательства и угрозы оставили на каждом этаже. Даже замазали дверные глазки — видимо, хотели уйти незамеченными.

Всем подъездом людям пришлось расплачиваться за чужие долги: ведь Лариса, которой посвящены надписи на стенах, здесь никогда не жила.

- Здесь три собственника — и все. Ирина и Ольга.

Послание оставили и в почтовом ящике. Вскрыли его жильцы уже вместе с полицией. Письмо от коллекторского агентства — только адресом они ошиблись.

- Здесь на бумажке написано, что должник Лариса Васильевна, а дальше — проживающая по адресу проспект Мира, дом 57 строение 1, квартира 59. Наняли наркоманов, которые не могут отличить цифру 57 от 51 — это смешно!

А вот 59-я квартира, но уже в 57-м доме. Дверь открывает та самая Лариса. Деньги женщина брала для поддержки бизнеса, исправно выплачивала долг, пока не заболела.

"Там такой наезд начался, такие угрозы, и моей приятельнице звонили, и даже коснулись детей!" — рассказывает она.

Решить проблему мирным путем Лариса пыталась через коллекторское агентство "Содействие" — не получилось. На официальном сайте указан и номер телефона, и адрес. Офис находится в Екатеринбурге. Сотрудники компании уверяют: к тому, что происходит в Москве, они не имеют отношения.

- Не может быть такого, это значит, какие-то третьи лица, мошенники. Мы не выбиваем долги из должников. Мы к вам не приезжали. До свидания!

В большинстве случаев подобные организации передают долги профессиональным "вышибалам" — и уже те портят имущество, угрожают или даже калечат невинных людей. В позапрошлом году в Ульяновске двухлетнего мальчика чуть было не сожгли заживо из-за нескольких тысяч рублей.

"Это не финансовый вопрос — это вопрос борьбы с бандитизмом. В каком положении оказывается коллектор? Ему дано задание, которое выполнить невозможно. Он кому-то на аутсорсинг отдает выбивание долгов. И с ними бороться может только полиция!" — говорит правозащитник Павел Медведев.

Систему не оправдывает даже статистика: более 40 процентов должников не собираются возвращать деньги. Для этого два года назад и был принят закон о коллекторах. Сотрудникам компании можно встречаться с заемщиком лично, общаться по телефону, информировать с помощью СМС или писем в электронную и обычную почту. Все остальные методы незаконны, и тогда уже к делу подключается полиция.

"В настоящее время это глобальная проблема, мы ежедневно с ней сталкиваемся. Мы отсылали необходимые документы в Федеральную службу судебных приставов, которая осуществляет надзорную деятельность за коллекторскими агентствами, и данные фирмы закрывались по решению суда", — рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Таганскому району г. Москвы, старший лейтенант Константин Чеканников.

При этом участковые советуют собирать все возможные улики. Цель — поймать нарушителя на месте преступления. Для этого подойдут и диктофон, и автомобильный регистратор, и камеры наружного наблюдения. Жители дома на проспекте Мира надеются, что видео, снятое в их подъезде, поможет сотрудникам полиции вычислить злоумышленников.