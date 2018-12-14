Энтони Джошуа может провести реванш с Владимиром Кличко

Чемпионом мира по трем версиям (IBF, WBA, WBO) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн.

Напомним, в 2015 году Кличко проиграл другому британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира. Последним же боем в карьере украинца был поединок как раз против Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

"В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры, — заявил промоутер, которого цитирует ТАСС. — Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг".

Последний бой Джошу провел в сентябре, когда на "Уэмбли" победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде.