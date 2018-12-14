"Тигр-2" увидит свет в начале 2019 года

Новый бронеавтомобиль "Тигр-2" пойдет на испытания в марте-апреле 2019 года. Прототип должен был появиться раньше, однако российские военные выдвинули ряд требований, которые нужно учесть при конструировании машины. На сроках сдачи боевой машины это сказалось слабо, заявил агентству ТАСС источник в Министерстве обороны РФ.

Известно о новом "Тигре" пока мало. Основные изменения коснутся безопасности экипажа бронемашины. Так, люди должны выживать даже если автомобиль наедет на взрывное устройство мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, броню "Тигра-2" усилят до 6а класса.

Тут, правда, есть небольшая путаница. Дело в том, что 6а – термин из старого ГОСТ, который не действует с 2014 года. Он означает, что машина выдерживает попадание бронебойной пули калибром 7,62х54 миллиметра. Такими стреляет, например, снайперская винтовка Драгунова. В то время как в новом ГОСТ 6 класс должен останавливать крупнокалиберный боеприпасы 12,7х108 миллиметра от пулеметов "Корд" или "Утес". Поэтому, от чего будет защищать новый "Тигр", сказать пока сложно.