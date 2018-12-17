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Помогите детям. Русфонд 34 минуты назад
Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о четырехмесячной Даше Гвоздёвой из города Тайшет Иркутской области.
У девочки острый миелобластный лейкоз. Уже поражены печень, почки, селезенка, онкоклетки проникли в костный мозг и центральную нервную систему. Даша прошла два курса химиотерапии в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург). Сейчас девочке необходимы дорогие иммунные и противоинфекционные препараты, которые защитят ее ослабевший организм от смертельно опасных инфекций. Но эти лекарства за счет средств госбюджета не предоставляются.
Из письма Светланы Гвоздёвой, мамы Даши:
"Два месяца назад у Даши на голове появилось вздутие, увеличился живот, резко повысилась температура. Мы обратились в больницу, чтобы выяснить причину ухудшившегося состояния дочки. Результат обследования стал для нас настоящим ударом! Лейкоциты в крови превышали норму во много раз, у Даши заподозрили рак крови. Мы так надеялись, что это ошибка, но пункция костного мозга подтвердила страшный диагноз. Из-за большого количества опухолевых клеток в организме у дочки увеличились печень и селезенка, нарушилась работа почек, образовалась шишка на голове. Даше назначили химиотерапию, чтобы добиться ремиссии. Это тяжелое лечение, особенно для такого маленького ребенка. Организм остается без защиты перед вирусами и грибками, которые могут вызвать тяжелые осложнения и даже гибель. Для профилактики и лечения инфекций требуются эффективные лекарства, но они не оплачиваются государством. Нам самим их не купить: зарплаты у нас с мужем небольшие, в семье двое детей. Даша только начинает жить, и мы верим, что она обязательно победит болезнь. Но без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, помогите спасти дочку!"
Для спасения Даши Гвоздёвой не хватает 274 481 руб.
Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург): "Даша поступила к нам в тяжелом состоянии. У девочки врожденный острый миелобластный лейкоз с поражением кожи и центральной нервной системы. После первого блока химиотерапии не удалось вывести ребенка в ремиссию, химиотерапию нужно продолжать. Из-за неизбежного ослабления иммунной защиты девочке жизненно необходимо мощное сопроводительное лечение иммунными и противоинфекционными препаратами, которые не покрываются госквотой".
Внимание!
Цена лекарств 1 791 500 руб.
1 517 019 руб. собрали читатели lenta.ru, rbc.ru и rusfond.ru.
Не хватает 274 481 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ.
За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,442 млрд руб. В 2018 году (на 13 декабря) собрано 1 508 164 451 руб., помощь получили 2267 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5». Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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