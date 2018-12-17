Нужна помощь: Дашу Гвоздёву спасут дорогие лекарства

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Сегодня мы рассказываем о четырехмесячной Даше Гвоздёвой из города Тайшет Иркутской области.

У девочки острый миелобластный лейкоз. Уже поражены печень, почки, селезенка, онкоклетки проникли в костный мозг и центральную нервную систему. Даша прошла два курса химиотерапии в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург). Сейчас девочке необходимы дорогие иммунные и противоинфекционные препараты, которые защитят ее ослабевший организм от смертельно опасных инфекций. Но эти лекарства за счет средств госбюджета не предоставляются.

Из письма Светланы Гвоздёвой, мамы Даши:

"Два месяца назад у Даши на голове появилось вздутие, увеличился живот, резко повысилась температура. Мы обратились в больницу, чтобы выяснить причину ухудшившегося состояния дочки. Результат обследования стал для нас настоящим ударом! Лейкоциты в крови превышали норму во много раз, у Даши заподозрили рак крови. Мы так надеялись, что это ошибка, но пункция костного мозга подтвердила страшный диагноз. Из-за большого количества опухолевых клеток в организме у дочки увеличились печень и селезенка, нарушилась работа почек, образовалась шишка на голове. Даше назначили химиотерапию, чтобы добиться ремиссии. Это тяжелое лечение, особенно для такого маленького ребенка. Организм остается без защиты перед вирусами и грибками, которые могут вызвать тяжелые осложнения и даже гибель. Для профилактики и лечения инфекций требуются эффективные лекарства, но они не оплачиваются государством. Нам самим их не купить: зарплаты у нас с мужем небольшие, в семье двое детей. Даша только начинает жить, и мы верим, что она обязательно победит болезнь. Но без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, помогите спасти дочку!"

Для спасения Даши Гвоздёвой не хватает 274 481 руб.

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург): "Даша поступила к нам в тяжелом состоянии. У девочки врожденный острый миелобластный лейкоз с поражением кожи и центральной нервной системы. После первого блока химиотерапии не удалось вывести ребенка в ремиссию, химиотерапию нужно продолжать. Из-за неизбежного ослабления иммунной защиты девочке жизненно необходимо мощное сопроводительное лечение иммунными и противоинфекционными препаратами, которые не покрываются госквотой".

Внимание!

Цена лекарств 1 791 500 руб.

1 517 019 руб. собрали читатели lenta.ru, rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 274 481 руб.

ПОМОЧЬ ДАШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ.

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