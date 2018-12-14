Вице-губернатор Санкт-Петербурга: история с бакланами была выдумкой

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин во время церемонии вручения премии "Рейтинг влиятельности" в главном штабе Эрмитажа признался, что история с бакланами и стадионом "Санкт-Петербург" была придумана.

Новость с цитатой Албина про бакланов появилась летом 2017 года и моментально разлетелась по российским СМИ. Тогда вице-губернатор обвинил морских птиц в разрушении крыши на новой арене на Крестовском острове. При этом орнитологи заявили, что бакланы в Санкт-Петербурге не водятся.

В пятницу Албин заявил, что это было сказано нарочно с целью переключить городскую повестку, так как болельщики "Зенита" готовили неприятные для Смольного кричалки.

"Мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране, — сказал Албин, которого цитирует "Фонтанка". — Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом".

Отметим, что защита от птиц в итоге на стадионе появилась. На расстоянии десяти-пятнадцати сантиметров от кровли строители установили металлические струны. Они мешают птицам садиться на крышу.