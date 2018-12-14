Глава СвЖД не признал вины

В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение ходатайства следствия об аресте начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который обвиняется в получении взятки, передает "Интерфакс".

В начале заседания Миронов заявил, что виновным себя не считает. Его защитой было подано ходатайство о залоге и неприменении меры в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, 13 декабря Уральским следственным управлением на транспорте СКР в отношении Алексея Миронова возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве.

Сотрудниками СКР проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение. Следствие проверяет причастность Миронова к другим преступлениям.