Пьяный воронежец протаранил машину скорой помощи на встречной полосе

Вождение в нетрезвом видео обернулось для 50-летнего владельца Suzuki Grand Vitara серьезной аварией с участием кареты скорой помощи, в результате которой 36-летняя фельдшер оказалась в больнице, а служебный автомобиль отправили на списание, при этом облздрав оценил нанесенный ущерб в сумму свыше 1 миллиона рублей. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

ДТП произошло около 22 часов в воскресенье, 9 декабря. Водитель Suzuki двигался от улицы Холмистой в сторону Антонова-Овсеенко на "аварийке" — на кадрах видно, что автомобиль носило из стороны в сторону, он то и дело оказывался на встречной полосе. В конечном счете, как можно судить по траектории движения, мужчина заснул за рулем, и автомобиль выехал на "встречку", где на скорости врезался в бок "Газели". Последнюю от удара развернуло поперек дороги.

В салоне скорой находились два медика, 36-летняя фельдшер получила открытую травму головы и переломы позвонков. С места ее госпитализировали в бессознательном состоянии.

Виновник аварии долго не покидал салон машины, а когда его вывели полицейские, отказался проходить медосвидетельствование. Очевидцы уверяют, что от мужчины пахло алкоголем, он плохо держался на ногах и с трудом формулировал мысли.

В департаменте здравоохранения спустя пару дней признали, что поврежденная "Газель" не подлежит восстановлению, а нанесенный ущерб оценили в сумму более 1 миллиона рублей.