Сюжет об убийстве Шерифа Шеката на французском ТВ сопроводили песней I Shot The Sheriff

Французский телеканал BFMTV сопроводил новость о ликвидации страсбургского стрелка Шерифа Шеката песней Боба Марли I Shot The Sheriff, что в переводе означает "Я застрелил шерифа".

Представители телеканала объяснили это ошибкой технической команды и принесли извинения зрителям. В связи с инцидентом проводится внутреннее расследование, передает РИА Новости.

"Техническая команда, занимающаяся звуком, признала, что являлась источником этого серьезного инцидента, и заявила об "ошибке управления", — говорится в заявлении канала.

Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекат открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся на угнанном такси. В результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения.

Шекат давно был известен органам правопорядка Франции. Он привлекался к ответственности 27 раз. В четверг вечером полиция смогла установить местонахождение стрелка. В ходе спецоперации он оказал сопротивление и был ликвидирован. У него был найден револьвер, а также нож и восемь восьмимиллиметровых патронов в кармане.

По данным ТАСС, в рамках расследования были арестованы семь человек: четверо членов семьи Шеката и еще трое — из круга близких. Дело расследуется по статьям "Соучастие в преступлениях террористического характера", "Убийство и попытка убийства в составе террористической организации", а также "Попытка убийства представителя власти". Следователи выясняют, кто помогал в Шекату в осуществлении преступления и подстрекал его.