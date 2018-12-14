Лидеры России и Белоруссии встретятся 25 декабря

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 25 декабря, передает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в ходе общения с представителями российских СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным.