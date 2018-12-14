Россияне завоевали три золота на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где длина бассейна составляет 25 метров вместо 50. В очередной соревновательный день сборная России завоевала пять медалей, три из которых высшей пробы.

Все награды были завоеваны пловцами. Евгений Рылов взял золото на дистанции 50 м на спине, преодолев дистанцию. Вторым стал американец Райан Мерфи, третьим — ирландец Шейн Райан.

Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 м вольным стилем, опередив принципиального соперника американца Калеба Дрессела. Замкнул тройку южноафриканец Брэд Тэнди.

Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 100 м комплексным плаванием. Второе место занял итальянец Марко Орси, третье — японец Хиромаса Фудзимори.

Еще две серебряные медали российская команда завоевала в мужских эстафетах. Морозов, Евгений Седов, Рылов и Иван Кузьменко стали вторыми в эстафете 4х50 метров вольным стилем, уступив сборной США, которая финишировала с мировым рекордом. Третье место заняли итальянцы.

В эстафете 4х200 м вольным вторыми стали Мартин Малютин, Михаил Вековищев, Иван Гирев и Александр Красных. Золото взяли бразильцы. Бронза в активе китайцев.

Всего в активе нашей команды стало 10 медалей – четыре золотых, по три серебряных и бронзовых.