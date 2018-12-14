В краже и сливе баз данных госучреждений, предприятий и воинских подразделений Львовской области Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила предпринимателей. При помощи запрещенного программного обеспечения "Парус" и "Афина" они получили массивы информации сотни учреждений.

Предприниматели легально обслуживали программное обеспечение этих учреждений, но во время работ устанавливали запрещенные программы для копирования информации через программные средства удаленного управления компьютером, говорится в заявлении пресс-службы СБУ. Из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом, подчеркнули украинские контрразведчики. В частности, СБУ проверяет версию о передаче данных российским спецслужбам, сообщает РИА Новости.

"Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию", — считает сенатор Алексей Пушков.

Отношения Москвы и Киева ухудшились из-за ситуации в Донбассе. После Майдана 2014 года Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, шпионаже, кибератаках, поставках украинских ракетных двигателей в КНДР и даже в попытке похитить княжну Анну Ярославну.

Москва от этих обвинений категорически открещивается. Кроме того, Россия в очередной раз заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Более того, Москва заинтересована в преодолении Украиной затяжного политического и экономического кризиса.

3 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о выдвижении украинских войск к российской границе.