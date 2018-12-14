Угрожавшего продюсеру Виктору Дробышу вымогателя задержали в Самаре

Несколько раз судимый за вымогательство житель Самары решил еще раз попытать счастья, причем пошел ва-банк, избрав своей жертвой продюсера Виктора Дробыша, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Наличных злоумышленник так и не увидел — к нему в квартиру нагрянули полицейские.

"30 ноября я нашел в интернете телефон концертного директора Виктора Дробыша по имени Алена, позвонил ей и сказал, что располагаю информацией о заказчике по поджогу машины ее руководителя и готов предоставить эту информацию за вознаграждение", — поведал 36-летний мужчина.

За то, чтобы машина Дробыша осталась нетронутой, он попросил 50 тысяч рублей. Его собеседница пообещала перезвонить на следующий день, но на связь уже не вышла, уступив право вести переговоры начальнику службы безопасности. Спустя пару дней телефонного мошенника задержали.

Как оказалось, он был несколько раз судим за аналогичные преступления, а в 2015 году получил срок за угрозы представителям судебных органов. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы, суда он будет дожидаться дома — с него взята подписка о невыезде.