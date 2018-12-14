Лукашенко отказался от российской авиабазы и предложил спасти мир

Российская авиабаза на территории Белоруссии не нужна. 3-4 минуты, которые займет полет из России, погоды не сделают, а аэродром на передовой просто подставится под удар противника. Тем более что на территории Республики есть несколько взлетно-посадочных полос, куда можно быстро перебросить до 30 самолетов в любое время, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Также глава государства напомнил, что РБ – это форпост России, пишет агентство ТАСС. Особенно сейчас, когда ситуация на Украине нестабильна, а в Польше может появится новая база вооруженных сил США. Лукашенко предложил Москве выделить белорусским ВВС несколько боевых самолетов, тем более что Россия бесплатно разместила на территории Республики два своих военных объекта.

Помимо прочего, Александр Лукашенко призвал провести саммит "Хельсинки-2", аналогичный переговорам в финской столице в семидесятых годах. Президент уверен, что гонку вооружений надо остановить, страны уже чуть ли не "стреляют друг в друга". Надо как-то успокоить общественность, добавил он, только так можно спасти мир.

Лукашенко назвал "позорищем" тот факт, что западные страны уже много лет не могут провести полноценный саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вместе с тем белорусский президент уточнил, что предложить "Хельсинки-2" должен кто-то вроде главы США. По его мнению, "если бы Трамп один раз в своем Twitter брякнул", то саммит собрали бы на следующий день.

Напомним, в 1975 году в Хельсинки был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть фактически было создано ОБСЕ.