Военная драма "Балканский рубеж": новый трейлер
В Сети появился новый трейлер масштабной военной драмы "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина.
Фильм снят по мотивам реальной истории — захвата аэропорта Приштины подразделением специального назначения под руководством Юнус-бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии, в ходе военных действий на территории бывшей Югославии в 1999 году.
Сама спецоперация засекречена на 50 лет, но создатели фильма предлагают свою версию тех событий. По замыслу сценаристов, российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косове и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна.
Консультантами проекта были действующие бойцы подразделений специального назначения, участники тех событий и действующие бойцы, которым приходилось вылетать со съемок на спецоперации в Сирии.
Съемки проходили в России и Сербии. Десятки локаций, в том числе закрытые объекты, которые создатели фильма не могут оглашать. Во время съемок использовалось новейшее съемочное оборудование. Съемочная группа на разных этапах производства фильма составляла от 200 до 400 человек.
В фильме задействован международный актерский состав – популярные российские актеры, хорошо известные зрителям, новое поколение сербских актеров, а также сербские актеры с мировой известностью – Гойко Митич и Эмир Кустурица. В фильме также участвовали актеры из других стран, в том числе из Великобритании и США.
Для многих актеров фильм стал личной историей. Гоша Куценко заинтересовался этими событиями несколько лет назад, поэтому решил выступить в качестве со-продюсера. Антон Пампушный и другие актеры, исполнившие роли воинов спецподразделений, много тренировались и работали с консультантами по программе подготовки спецназа и войсковой разведки, чтобы вжиться в роль, поэтому теперь разбираются в разных типах оружия, умеют стрелять, применять приемы ряда единоборств. Равшана Куркова поборола в себе страх высоты, так как во время съемок приходилось забираться на различные высокие объекты.
Для сербских актеров описываемые события – трагическая страница в истории их страны, которая до сих пор вызывает очень сильные эмоции. Гойко Митич из-за перекрытия дорог во время бомбардировки НАТО не смог попасть к умирающей матери. Милош Бикович стал со-продюсером с сербской стороны, его компания отвечала за съемки в Сербии.
"Балканский рубеж" выйдет в широкий прокат 28 марта 2019 года при поддержке ВГТРК.
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