"Аэрофлот" добавил в мобильное приложение новые услуги при подготовке к полету и на борту
"Аэрофлот" интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета.
Теперь в нем можно приобрести такие услуги, как медицинская страховка, билет на "Аэроэкспресс" или аренда автомобиля. Ранее в приложение уже была внедрена возможность приобретения полетной страховки. Кроме того, можно заказать дополнительные блюда из платного меню на рейсах, где оно доступно.
Услуга медицинского страхования для пассажиров "Аэрофлота" предоставляется страховой компанией "АльфаСтрахование". Страховку можно приобрести при бронировании билета или добавить в существующее бронирование. Страховой полис подходит для получения визы. По нему путешественник получает полный комплекс услуг по оплате медицинских расходов (в том числе в случае экстренной стоматологической помощи), транспортных расходов на медицинскую перевозку в стране пребывания, расходов на отправку срочных сообщений и эвакуацию в страну постоянного проживания.
Билет на "Аэроэкспресс" можно купить в приложении при бронировании авиабилета или добавить к существующему бронированию. По прибытии на вокзал пассажир, который воспользовался такой услугой, получает возможность сразу пройти на посадку в "Аэроэкспресс" без необходимости стоять в очереди в билетную кассу.
Аренда автомобиля оформляется при покупке авиабилета или ее можно добавить в существующее бронирование. Этот сервис предоставляется в партнерстве с международной прокатной компанией Europcar, которая представлена в более чем 130 странах.
Меню на заказ — дополнительная авиационная услуга, которая предлагается платно в дополнение к стандартному рациону питания на борту. Она доступна для пассажиров класса "Эконом" на рейсах продолжительностью свыше 7 часов, вылетающих из аэропорта Шереметьево.
Ее можно заказать при покупке билета или добавить в существующее бронирование. Меню на заказ позволяет выбрать из сырной, рыбной или мясной закуски, или заказать десерт (клубничный мильфей, шоколадная тарталетка или груша в красном вине). Все эти блюда разработаны ведущим производителем бортового питания с участием лучших шеф-поваров.
Процесс оформления дополнительных услуг в мобильном приложении:
— при покупке билета: после бронирования и получения PNR перейти к экранам выбора дополнительных услуг, добавить необходимые услуги в заказ и оплатить билеты и дополнительные услуги одним платежом;
— при добавлении к существующему бронированию: воспользовавшись кнопкой "Мои бронирования", найти существующее бронирование, открыть его, добавить необходимые дополнительные услуги, оплатить.
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