Конгресс кардиологов: в Москве обсуждают лечение особых пациентов

В столице открылся конгресс Общества специалистов по сердечной недостаточности. Ведущие кардиологи обсуждают новейшую технологию лечения так называемых особых пациентов. После приступа им не только вживляют специальный кардиостимулятор, но и обучают правилам ежедневного самоконтроля. При этом на связи всегда находится квалифицированный медработник. Где этот метод уже работает?

История Александра Морозова — классический случай развития сердечной недостаточности. Два года назад у него случился инфаркт. Врачи спасли мужчину, но сердце пострадало во время приступа. Постоянная одышка и боли лишали его сил.

"Занимался и охотой, и рыбалкой, всем. За грибами часто ходил, а в последний год вообще до леса дойти тяжело было", — рассказывает он.

Хирурги установили Александру кардиостимулятор нового типа, который синхронизирует сокращение левой и правой камер сердца, а в критических случаях работает как дефибриллятор. После операции пациенты сразу чувствуют себя лучше, а спустя несколько дней становятся на беговую дорожку: проходят кардиопульмональное тестирование. Оно дает информацию о том, как работает сердце, легкие и даже мышцы, которые вырабатывают нейрогормоны. Затем начинаются тренировки.

"Мы тренируем его на беговой дорожке, мы показываем ему дыхательные упражнения, которые позволяют улучшить функцию его дыхательной мускулатуры. Через какое-то время, например, через шесть месяцев после проведения тренировок, мы можем опять поставить пациента на эту дорожку", — рассказывает научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Юлия Беграмбекова.

Эти новейшие технологии должны быть доступны в каждом регионе страны — об этом говорят ведущие кардиологи на международном конгрессе. Академик Юрий Беленков выдвигает идею создания специализированных клиник лечения сердечной недостаточности. Это особые больные, которым требуется не только высокотехнологичная помощь, но и постоянный контроль после выписки.

"Это люди, которые осуществляют ежедневный контроль за этими пациентами и, если нужно, вызывают их на себя. Это те люди, которые будут наблюдать. И, как показывает практика, чаще всего на повседневном контроле будут не врачи — это будут медицинские сестры", — говорит академик РАН, член президиума Российского кардиологического общества, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Беленков.

Такая клиника уже работает в медицинском центре МГУ. Ученые университета разработали системы мониторинга состояния больного. Отправляясь домой, пациент берет с собой компактный чемодан с необходимым оборудованием: тонометр, прибор для измерения объема легких, миниатюрный аппарат для долгосрочного контроля ЭКГ.

"Здесь есть пульсоксиметр, который может быть крайне полезен нашему пациенту. Это очень несложно устроенный прибор, с управлением которым пациенты легко справляются. И если у пациента есть сахарный диабет и у нас есть какие-то опасения по этому поводу, он содержит глюкометр", — говорит руководитель отдела возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Яна Орлова.

Все аппараты по Интернету связываются с планшетом пациента и передают информацию доктору. Если показатели вызывают тревогу, система сама подаст сигнал.

- Это личный кабинет пациента, сюда поступает информация о термометрии, данные с пульсоксиметра.

Исследования уже показали: эффективность лечения пациентов с таким ежедневным мониторингом увеличивается на целых 20 процентов.