Мединский поведал о своем увлечении "самым честным видом оружия"

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что считает холодное оружие самым честным видом оружия.

Мединский посетил Государственный музей спорта, который ведет свою историю с 1918 года. Сегодня Международный благотворительный фонд "За будущее фехтования" и бизнесмен Алишер Усманов в дар музею коллекцию антикварного оружия и редких книг по обучению фехтовальному мастерству​​​. Эксперты называют эту коллекцию уникальной и единственной в своем роде как в России, так и за рубежом.

Как сообщает РИА Новости, на церемонии передачи коллекции Мединский признался, что может говорить о холодном оружии часами и когда-нибудь попросится в музей экскурсоводом.

"Это самый честный вид оружия, это искусство", — сказал министр.

Фонд "За будущее фехтования" учрежден в 2005 году по инициативе Алишера Усманова, который возглавляет Международную федерацию фехтования. Основной целью фонда является создание благоприятных условий для развития фехтования в мире.