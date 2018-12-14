Начальник СвЖД арестован за взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении крупной взятки.

Как передает ТАСС, тем самым служитель Фемиды согласился с доводами следствия. В то же самое время защита Миронова просила освободить своего клиента под залог, а сам он утверждал о своей невиновности.

После того, как был оглашен вердикт, начальник СвЖД назвал обвинение в том, что он получил взятку в 650 тысяч рублей "циничной провокацией" и заявил, что обязательно обжалует приговор.

Миронова, который трудился в своей нынешней должности с апреля 2011 года, задержали в рамках уголовного дела по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере".

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления на транспорте СКР по региону, проверяется причастность Миронова к совершению других преступлений.