Задержан псковский вице-губернатор Александр Кузнецов

В Пскове заместитель губернатора региона Александр Кузнецов задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. В его квартире проведен обыск, сообщили "Интерфаксу" в администрации Псковской области.

В свою очередь губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что местные власти находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации.