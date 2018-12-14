Дочь и вдова Михаила Пуговкина заявили о пропаже наследства великого артиста

Король комедии Михаил Пуговкин был обласкан властью. Когда в 2008 году артист уходил из жизни, у него был земельный участок на Истре в 20 соток, машина и две (а по другим данным – даже четыре) шикарные квартиры в Москве.

Правда, единственной дочери артиста от первого брака Елене ничего не досталось – все отошло третьей жене Пуговкина Ирине, которая на 5 лет младше его дочери. На ней актер женился уже в возрасте 70-ти лет.

После смерти артиста вдова заявила, что дочери Пуговкин ничего не оставил, потому что она его якобы бросила. Елена же обвинила Ирину в том, что та обманом разлучила ее с отцом и прибрала к рукам все имущество.

Когда же дочь решила узнать последнюю волю отца, нотариусы сказали, что Пуговкин ничем не владеет. Несколько лет после его смерти дочь и третья жена артиста выясняли отношения, а затем вдова Пуговкина куда-то пропала.

Недавно журналистам "Прямого эфира" удалось найти Ирину Константиновну. Оказалось, она живет в Ростове-на-Дону в ветхом доме и едва сводит концы с концами.

Причем, живет она одна, хотя у нее есть свои внуки, которые, как говорит дочь актера, и переехали ранее в Москву и поселились в квартире Пуговкина после его смерти.

Кроме того, под той квартирой на первом этаже был создан музей легендарного артиста, но и он перестал существовать.

В год 95-летия Михаила Пуговкина его родная дочь и третья жена встретились и решились на откровенный разговор.

Могли ли внуки Ирины быть причастны к исчезновению наследства артиста? Куда пропал его музей? Может ли Елена в принципе претендовать на наследство, ведь брак ее матери с Пуговкиным был в молодые годы, когда у артиста еще ничего не было? Как отзывается Елена о второй жене отца, с которой он прожил больше 30-ти лет? В чем последняя жена Пуговкина обвиняет его единственного родного внука – сына Елены? И почему Ирине не помогают материально ее собственные внуки?

Попытка разобраться в сложных взаимоотношениях людей, которые были близки великому артисту, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".