Маленко возглавила мэрию Симферополя и анонсировала полную инвентаризацию

Главой администрации Симферополя стала Наталья Маленко. Соответствующее решение принято на сессии городского совета.

В голосовании принял участие 31 депутат. За кандидатуру Маленко отдали голоса 30 человек. За ее конкурента Олега Симонова — четыре. Допускалось голосовать за обоих кандидатов, уточняет ТАСС.

Маленко сообщила, что своей первоочередной задачей считает реконструкцию городской набережной, благоустройство скверов и мест отдыха, а также составление реестра аварийного жилья.

"Я благодарна главе республике за то, что он поддержал наше предложение о полной инвентаризации имущества муниципального образования города Симферополя", — сказала Маленко.

Он отметила, что экономической основой бюджета города является муниципальная собственность. При этом власти не знают, какая собственность находится в полном объеме. Кроме того, Маленко сообщила, что еженедельно будет проводит по субботам прием населения.

Наталье Маленко 59 лет. С мая 2006 года по сентябрь 2014 года она была председателем Киевского районного совета в Симферополе. В сентябре 2014 года стала депутатом Государственного совета Крыма.