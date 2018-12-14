Российские военные назвали заявление американского посла дилетантским
Министерство обороны России не удивилось дилетантскому заявлению посла США о стратегических ракетоносцах Ту-160, так как профессиональные эксперты в Пентагоне все равно молчат. Оно и понятно, в Штатах похожего самолета с хотя бы близкими тактико-техническими характеристиками просто нет, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
Если и называть Ту-160 "музейным экспонатом", то только чтобы выразить восхищение этим "шедевром инженерной мысли", добавил Конашенков. Кроме того, сейчас идет модернизация ракетоносца до версии М2. Это значит, что самолет станет еще эффективнее.
Напомним, 14 декабря посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российских стратегов, прилетевших в Венесуэлу, "музейными экспонатами", которые не способны устроить какую-либо провокацию.
Впрочем, Организация американских государств к российским Ту-160 отнеслась со всей серьезностью и заявила, что появление этих машин в Венесуэле может нарушить конституцию страны и Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке. МИД РФ все обвинения отверг, назвав их недостоверными и вредными.
Российские самолеты Венесуэлу уже покинули. Министр обороны латиноамериканского государства Владимир Падрино поблагодарил экипажи ВКС за сотрудничество.
Y con el despegue de los "Cisnes Blancos" TU160 despedimos a nuestros amigos de la Federación Rusa, con quienes compartimos experiencias e intercambios operacionales en estos #VuelosOperativoscombinadosVzlaRusia2018 para la garantía de la Paz. @ceofanb @CODAI_FANB @AviacionFANB pic.twitter.com/O7x3qIfRGT— Cmdte Codai (@cmdtecodai) 14 декабря 2018 г.
Ту-160 – самый большой боевой самолет в мире. Взлетная масса стратега может достигать 275 тонн, а максимальная скорость полета превышает 1800 километров в час. Радиус действия ракетоносца практически неограничен. Он зависит от выносливости экипажа и воздушных заправщиков.
Вооружение Ту-160 – высокоточные крылатые ракеты Х-55 и Х-101. Свою эффективность они доказали в Сирии, когда с их помощью российские ВКС наносили точечные удары по террористам.
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