Лукашенко ответил на "намеки" Медведева

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, под предлогом "глубокой интеграции" Россия "не мытьем, так катаньем" хочет инкорпорировать его страну.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", — заявил Лукашенко в Минске.

Накануне в Бресте состоялось заседание союзного Совета министров Белоруссии и России. Выступая в его рамках, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском, в частности, в таких вопросах, как создание общего эмиссионного центра, суда и других органов, передает "Интерфакс".

Комментируя идеи о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент Белоруссии отметил, что "это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента". Лукашенко также рассказал, как понимает предложение о "глубокой интеграции".

"Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав РФ", — указал президент Белоруссии.

На 25 декабря в Москве запланирована встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Лидеры намерены обсудить итоги белорусско-российского взаимодействия.