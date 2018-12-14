Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Австрии, Фуркад – второй

В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В мужской спринтерской гонке победу одержал норвежец Йоханнес Бе, который преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 49,2 секунды. с одним промахом на двух огневых рубежах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, который отработал без промахов, но отстал на без промахов. Но отстал от норвежца на 8,6 секунды. Тройку призеров замкнул немец Бенедикт Долль (без промахов; +10,2).

Лучшим среди из россиян с одним промахом стал Александр Логинов, занявший восьмое место и отставший на 38,5 секунд. Матвей Елисеев занял 19-е место (+1.09,6; 2), Евгений Гараничев — 50-е (+1.59,4; 2), Алексей Слепов — 58-е (+2.05,3; 1), Дмитрий Малышко — 59-е (+2.07,0; 3). Эдуард Латыпов показал 82-й результат (+2.49,2; 3), не сумев отобраться в гонку преследования, в которой выступят 60 биатлонистов.

Напомни, ранее в расположение сборной России прибыли представители австрийской полиции. Визит состоялся в рамках расследования в отношении наших спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.