IC3PEAK столкнулась с проблемами и в Минске

У группы IC3PEAK возникли проблемы во время концерта в столице Белоруссии.

13 декабря музыканты должны были выступить в минском клубе "Брюгге" с презентацией своего альбома​​​. Однако управление культуры Минского городского исполнительного комитета отказало в проведении концерта из-за его "низкого художественного уровня".

Музыканты все же пришли в клуб, но там выключили звук. Это не помешало группе выступить, передает РИА Новости.

"Концерт в Минске, который нам пытались сорвать, мы посвящаем отделу идеологии и министерству культуры Беларуси. Вы можете выключить звук, но музыку не выключить", — заявили участники группы.

За последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов, в частности рэперов Хаски, Элджея, группы "Френдзона". Группу IC3PEAK, которая приехала в Новосибирск, чтобы дать там концерт, задержали возле поезда и препроводили в отдел полиции. Информация об отмене концертов рэперов обсуждалась на встрече президента России с членами СПЧ 11 декабря.