Дело о взятке: у Кузнецова нашли эстонскую ID-карту

У заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении крупной взятки, нашли эстонскую ID-карту.

Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ, карта лежала в рабочем кабинете Кузнецова. Эта карта является удостоверением личности и подтверждает право на проживание в Эстонии.

Кузнецова задержали сегодня. По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал ему в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на полтора миллиона рублей. За это Кузнецов должен был обеспечить бизнесмену победу в конкурсе на возведение медицинского учреждения.

В настоящее время решается вопрос об избрании Кузнецову меры пресечения. По месту жительства и на работе подозреваемого проводятся обыски.