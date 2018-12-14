Сын по наводке гадалки нашел пропавшего полвека назад отца в подвале своего дома

Житель Лонг-Айленда Майк Кэрролл лишился отца, когда был еще 8-месячным малышом. Мужчина признается, что все эти годы мечтал узнать о том, что случилось с его отцом больше, чем полвека назад, — в 1961 году. Все это время он считался пропавшим без вести.

Некоторое время назад Майк обратился к экстрасенсу, которая посоветовала ему поискать останки отца в подвале собственного дома. Она также "сообщила", что его ударили трубой по голове и похоронили заживо, пишет New York Post.

Майк перерыл весь подвал и действительно обнаружил там человеческий скелет. Тест ДНК подтвердил, что останки принадлежат Джорджу Кэроллу- отцу Майка.

Подтвердила полиция и слова экстрасенса о том, что он скончался от тупой травмы головы.

Смерть Джорджа Кэррола расследуется как убийство, однако его сын говорит, что правосудие свершилось, когда он выкопал его останки и узнал, наконец, что с ним случилось, передает РИА Новости.