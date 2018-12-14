Возросло число жертв расстрела в центре Страсбурга

Скончался еще один пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до 4 человек, передает ТАСС.

Нападение произошло вечером 11 декабря, огонь открыл 29-летний выходец из Марокко Шериф Шекатт. Мэр города назвал произошедшее терактом. К поимке преступника привлекли 700 силовиков. 13 декабря он был ликвидирован в ходе спецоперации.

Как оказалось, Шариф Шекат был хорошо известен правоохранительным органам — он 27 раз был осужден за преступления, совершенные во Франции, Германии и Швейцарии.

По некоторым данным, он являлся боевиком террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).