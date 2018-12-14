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14 декабря 201819:19

Осипов прокомментировал слова Лукашенко о присоединении Белоруссии к России

Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал заявления Александра Лукашенко о присоединении Белоруссии к России.

Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что вопрос экономического сотрудничества и финансовой поддержки носит самодостаточный характер, находится в зоне постоянного внимания и регулярно обсуждается.

"Объем такого сотрудничества, создание общего рынка, включая единые тарифы и порядок ценообразования, безусловно, зависит от уровня достигнутой интеграции, и мы исходим из того, что белорусские партнеры понимают", — сказал Осипов.

13 декабря в Бресте состоялось заседание совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. В своем выступлении Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути создания Союзного государства, в этих рамках проводить единую налоговую и тарифную политику.

На это Лукашенко отреагировал достаточно резко. Он заявил, что не допустит потери суверенитета страны. По его мнению, Россия хочет "не мытьем, так катаньем" включить Белоруссию в свой состав в качестве шести областей.

25 декабря с Лукашенко должен встретиться Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудят налоговый маневр в нефтяной сфере.

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