Генпрокуратура уточнила, в чем виноват Лев Пономарев

Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев привлечен к административной ответственности, так как нарушил установленный законом порядок организации публичного мероприятия.

Как передает "Интерфакс", об этом проинформировали общественность в Генеральной прокуратуре РФ, главе которой, Юрию Чайке, президент России Владимир Путин ранее поручил разобраться с делом 77-летнего правозащитника, приговоренного 5 декабря к 25 суткам административного ареста (позднее срок был уменьшен до 16 суток).

В Генпрокуратуре сообщили, что 25 октября 2018 года Лев Пономарев на своей странице в Facebook, где у него на тот момент числилось 8745 человек, призвал общественность принять участие в акции протеста "За наших и ваших детей" — в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть" — которая состоялась в Москве 28 октября на Лубянской площади.

Подчеркивается, что эта акция в данном месте не была согласована с властями Москвы. Таким образом, Пономарев нарушил федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и столичный закон "Об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований".

Отмечается, что административные дела возбуждаются сотрудниками полиции, а затем рассматриваются судами и сотрудники прокуратуры в рассмотрении подобных дел участия не принимают.