Раскол: константинопольский митрополит поддержал РПЦ

Не все в Константинопольском патриархате оказались согласны с решением о предоставлении автокефалии церкви на Украине.

"Хотя я и являюсь митрополитом Вселенского патриархата, я совершенно не согласен с позицией, которую занял патриарх Варфоломей. Со всем должным уважением к моему патриарху я обязан сказать, что я согласен с выраженным Московским патриархатом мнением, что Украина относится к Русской церкви", — сообщил митрополит Каллист (Уэр), возглавляющий епархию Константинополя на Британских островах, в интервью порталу "Слово богослова".

Он напомнил, что в соответствии с соглашением 1676 года Киевская митрополия была передана из-под омофора Вселенского патриархата под омофор Московского патриархата. Поэтому в одностороннем порядке отменять это решение было неразумно.

"Это исторический факт — Украина относилась и относится к Русской церкви. Поэтому я считаю ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию", — считает митрополит.

В октябре Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, после чего началось началось восстановление статуса прямого подчинения Константинопольскому патриарху. 15 декабря в Киеве должен состояться объединительный собор, на котором планируют принять решение о создании на Украине церкви, независимой от Московского патриархата.

Между тем в Русской православной церкви назвали такие действия раскольническими и разорвали все отношения с Константинопольской церковью.