УЕФА в сумме оштрафовал "Спартак" и ЦСКА почти на 70 тысяч евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский "Спартак" и столичный ЦСКА на 13 и 55 тысяч евро соответственно за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Красно-белые" оштрафованы за устроенные фанатами беспорядки на домашних матчах группового этапа Лиги Европы с шотландским клубом "Рейнджерс" и австрийским "Рапидом". Болельщикам ЦСКА вменяется в вину бросание предметов на поле и выбегание на газон в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Викторией"

Ранее УЕФА армейцы уже были оштрафованы по итогам двух матчей группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Им назначен годовой испытательный срок, и в случае повторных нарушений УЕФА может принять решение о полном закрытии трибун и других санкциях.