Под Красноярском произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой

Медики госпитализировали 14 человек, в том числе трех детей, пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Ачинск — Троицкое в Красноярском крае.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края, отметив, что состояние трех пострадавших, которые доставлены в центральную районную больницу Назарово, оценивается как тяжелое. У остальных 11 пассажиров, в том числе трех детей от 13 до 17 лет, состояние средней тяжести. Идут операции.

Авария произошла на 40 километре трассы, когда автобус, следовавший по маршруту Красноярск — Ужур, в условиях снегопада и гололеда столкнулся с тяжелым грузовым автомобилем. В результате удара два человека, в том числе шофер грузовика, погибли.

28 пассажиров автобуса, не пострадавших в ДТП, уехали по маршруту на попутных машинах и резервном транспорте.