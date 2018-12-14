Нервы сдают: российские биатлонисты выступают под колоссальным давлением

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг российских биатлонистов. С австрийской прокуратурой контактируют сотрудники посольства и специально приглашенные адвокаты. Но полностью оградить наших биатлонистов от морального давления не удается. Сегодня Логинову и Гараничеву, которых австрийцы внесли в свой список, пришлось выйти на спринтерскую 10-километровую гонку в очень непростой психологической обстановке.

Расследование, которое полиция Австрия начала "на всякий случай", меткий выстрел не "в молоко" (если уж говорить о биатлоне, то языком биатлона). Обвинения никто не предъявлял, это лишь подозрения. Но про настрой лучшего никого не спрашивать. Нервы сдают на втором вопросе:

- Отстаньте от меня, пожалуйста. Ко мне подходят и даже не представляются.

Ирина Старых пятая в том самом списке. Накануне перед спринтом с ней долго работал тренер. У Иры ни одного промаха, 9-е место. Пятница — мужской день. В автобус садятся и Саша Логоинов, который эту нервотрепку с допингом уже проходил, и Женя Гараничев — в итоге у него два промаха. Он не чувствовал пальцы, зато слышал, как кричали трибуны.

- Бежал, и болельщики орали: у-у-у-у-у!

Как не чувствовать давление, когда все бегают по одному коридору и отдыхают на одной скамеечке перед тем, как выйти на старт. 5-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад предельно корректен: никаких комментариев и никаких интервью.

- Что вы думаете про историю с русским биатлоном?

- Если вы не прекратите, я скажу, чтобы у вас отняли аккредитацию.

Эта "французская корректность" только для нас, пока идет расследование. Хотя в интервью немецким каналам Фуркад уже сказал все, что думает про русский биатлон и биатлонистов. На их месте — и Фуркад назвал фамилии Старых и Логинова, отбывших в прошлом наказание за эритропоэтин — ему было бы стыдно, а они — Логинов и Старых — довольны.

"Со стороны Логинова и Старых не чувствуются угрызения совести — вот об этом говорит Фуркад. У меня сразу вопрос: а что должны делать наши спортсмены, чтобы весь мир чувствовал угрызения совести? Логинов и так ходит и не улыбается", — говорит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Нынешние обвинения куда серьезнее. Но это слухам, потому что никто пока документы не видел. Сегодня с ними начнет работать адвокат, в Австрию уже прилетел президент Союза биатлонистов Владимир Драчев.

Австрийская полиция ждала этого момента два года, хотя два года назад никаких претензий к биатлонистам и пробам не было. Дело идет в рамках расследования нарушений в Международной федерации по биатлону. И якобы чтобы проконсультироваться, замешаны ли в этом деле российские спортсмены, чиновники ездили за океан к Григорию Родченкову, который сбежал в США еще в 2016 году и по идее ничего про чемпионат мира 2017 года и знать не мог. Но у Родченкова репутация специалиста по России и большого фантазера — в документах австрийской полиции есть строчки про переливания крови. То есть получается, на чемпионаты мира сборная по биатлону ездила с пакетами крови.

У главного тренера Анатолия Хованцева еще остаются силы шутить: команда собирается на старт, в руках бидон с горячей кипяченой водой, а он просит журналистов заглянуть внутрь бидона – вдруг там что-то запрещенное.

- Вы боитесь, что спортсменов могут просто отстранить завтра?

- Да, я думаю, что к этому все идет.

- Просто до выяснения обстоятельств?

- Да.

Отстранить — это действительно самое вероятное, что может случиться с теми, кто в списках. Это сделают на всякий случай, пока идет расследование. Сколько стартов пропустят наши спортсмены, очень сложно прогнозировать.