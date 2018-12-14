Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

На чемпионате Европы по гандболу среди женщин, который проходит во Франции, сборная России в полуфинальном матче обыграла команду Румынии со счетом 28:22 и вышла в финал турнира. Соперником россиян в решающем поединке станет победитель пары Франция – Нидерланды.

Первый тайм получился непростым для подопечных Евгения Трефилова. Проигрывая в счете, российские гандболистки все-таки смогли уйти на перерыв победителями – 16:15.

Во втором тайме наша команда сумела добавить в реализации и не оставила сопернику ни единого шанса. Финальная сирена зафиксировала счет 28:22 в пользу сборной России.

Решающий матч турнира состоится 16 декабря. Напомним, что российская команда ни разу в истории не становилась чемпионом Европы.