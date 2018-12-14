Сергея Мохнаткина освободили из-под стражи

Архангельский областной суд освободил из-под стражи активиста Сергея Мохнаткина.

Как сообщила РИА Новости представитель суда, постановление Исакогорского районного суда было отменено. Мохнаткин присутствовал на заседании по видеосвязи.

В марте 2017 года суд приговорил правозащитника к двум годам лишения свободы за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений. По данным надзорного ведомства, Мохнаткин отказался выполнять требования сотрудников колонии, лег на пол и отказывался пройти в спецавтомобиль.

В 2015 году он был осужден на четыре года и шесть месяцев заключения за избиение двух полицейских. Ранее оппозиционер уже был осужден за противодействие представителям власти.