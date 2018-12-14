В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт

Из-за снегопада и метели аэропорт Волгограда перестал отправлять и принимать самолеты. Три рейса отправлены на запасные аэродромы.

Так, самолет авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга, и лайнер компании S7 из Москвы перенаправлены в Астрахань, а рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы вынужден был приземлиться в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, аэропорт будет закрыт до 3 часов ночи по местному времени (2:00 мск), сообщил "Интерфаксу" представитель воздушной гавани.