В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

Электропоезд на станции Бахчиванджи в Московской области насмерть сбил женщину.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали в управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что трагедия произошла на перегоне Бахчиванджи — Циолковская по ярославскому направлению, где электричка, направлявшаяся из Москвы в Монино, смертельно травмировала женщину, переходившую через железнодорожные пути.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливая все детали и обстоятельства случившегося.