Конспирология закончилась: найдены доказательства существования Пелевина
Литературная загадка века, по крайней мере в российской литературе, решена: Виктор Пелевин, похоже, действительно существует. И раньше находились те, кто утверждал: дескать, лично общались с автором "Чапаева и пустоты" и "Священной книги оборотня" и даже неоднократно. Но тут всегда можно было привести контраргумент: мол, никак не доказать, что это тот самый, настоящий Пелевин, а не какой-нибудь человек, выдающий себя за Пелевина. Поэтому спорили до бесконечности.
Говорили, например, о коллективе писателей под общим псевдонимом и напоминали, что так называемый Виктор Пелевин упорно не посещает церемонии вручения даже престижных премий. Да и над экранизациями романов, и над театральными постановками по их мотивам традиционно работали без непосредственного участия автора. В общем, почва для занимательной конспирологии более чем благодатная, не поспоришь. Но впредь никакой конспирологии, видимо, места не будет, потому что появились документальные подтверждения.
"Окончательную правду русскому человеку всегда сообщают матом", — одна из самых популярных цитат автора, которого поклонники убежденно считают едва ли не пророком в своем отечестве. Но в этот раз обошлось. Сухим языком канцеляризма Госреестр индивидуальных предпринимателей оповещает: Пелевин Виктор Олегович зарегистрировал собственное ИП в налоговой инспекции на северо-западе Москвы.
"Некоторое количество авторов попытались повторить его модель, тоже играли в загадочность, играли в таинственность. Но именно потому, что они играли, сейчас их имен, их произведений никто уже не помнит. Ну, а Пелевин оказался даже таким, кто сумел в этом образе удержаться, уже держится в нем 20 лет. Конечно, его произведениям это очень добавляет того ощущения, которое он сам хочет создать", — говорит Михаил Визель, шеф-редактор портала "Год литературы".
Что за ощущение хочет создать у своих читателей Виктор Пелевин, понятно. Мифический и мистический автор. Почти демиург собственной Вселенной. Недосягаемый. И едва ли не бесплотный. Впрочем, таким был не всегда.
"Человек в маске обезьяны (довольно натуралистичная такая маска обезьяны), у которого в руке была лазерная указка, которой он время от времени на кого-то указывал, и вдруг я почувствовал, что ее след у меня на груди. И тут этот человек в маске обезьяны подошел и сказал: а мне почему пива не купил? Это был Витя Пелевин", — вспоминает писатель Дмитрий Стахов.
Справка о регистрации ИП вовсе не единственный подтверждающий существование Пелевина документ. Вот экзаменационный лист из Литературного института. Специальность — проза, которую педагоги в студенческие годы откровенно не понимали, и Пелевина отчислили за "отрыв от реальности".
"Ему сказали: вы пытаетесь осветить мир при помощи карманного фонарика. Не понимали, почему он сует в свои рассказы клубничку. И, судя по всему, несмотря на свою невозмутимость, Пелевин вышел из себя и тогда сказал всем много неприятных слов", — рассказывает Евгения Коробкова, специальный корреспондент отдела культуры "Комсомольской правды".
Его первые произведения принимали далеко не все, поэтому рецензию в "Огоньке" в 1993 году он воспринял с благодарностью. Среди лестных эпитетов была фраза: "Временами трудно понять, существует ли на самом деле писатель Виктор Пелевин". Тогда казалось, что это просто фигура речи, но Пелевин сказал: хороший ход. И через три года в единственный раз появился на экране. Уже в темных очках. Полчаса рассуждал о философии, раскачиваясь на стуле. Ни мистики, ни загадки. Как напишет кто-то из комментаторов: "Понятно, почему он перестал давать интервью". И сделал вид, что исчез.
"Мы были хорошо знакомы, ездили два раза в Китай вместе и здесь общались. Поэтому существует! Я сейчас снимаюсь в кино по его роману "Ампир V", — писатель и переводчик Бронислав Виногродский.
Кстати, производство кинофильмов — один из видов деятельности, указанных при регистрации ИП. Пелевина экранизируют не впервые. Но личного общения съемочная группа во главе с Виктором Гинзбургом пока не удостоена.
"У нас даже есть для него подарок небольшой. Я надеюсь, что он с удовольствием его примет. Мы выпустили криптовалюту под названием "Баблос" в честь его творения. И в этом смысле мы не с пустыми руками. Но Пелевин больше пишет. И пишет, на самом деле, хорошие письма, приятные. Например, "Generation П" ему очень понравился. Он написал: "Наконец-то я увидел, как все это было на самом деле", — объясняет Иван Засурский, продюсер фильмов "Generation П" и "Ампир V".
Человек-загадка, несмотря на имидж отшельника, неплохо зарабатывает. Пишет по книге в год. Каждая выдерживает переиздания и отлично продается. А теперь сумеет еще и сэкономить на налогах: зарегистрировав ИП, вместо 13% сможет платить только 6%. Разумный коммерческий ход. Так что те, кто убежден, что Виктор Пелевин существует в астрале, как минимум заблуждаются.
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