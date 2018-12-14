Некоторые клиенты "Жемчужной реки" отказались от последнего эвакуационного рейса

Авиакомпания "ИнАэро" при поддержке "Турпомощи" организовала последний эвакуационный рейс из Китая для обманутых клиентов "Жемчужной реки". Самолет летит в Москву через Челябинск, из-за чего часть туристов, прибывших из Барнаула, Благовещенска, Хабаровска и Барнаула, отказались лететь этим рейсом.

Всего на рейс зарегистрировано 49 человек, передает ТАСС. Он уже вылетел в Москву. Остальные туристы остаются в аэропорту Хайкоу и требуют отправки в Барнаул, Благовещенск, Хабаровск и Читу. Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что, отказывая туристам в плановых маршрутах, авиаперевозчик грубо нарушает их права. Она напоминает, что некоторые туристы из Хабаровска — с детьми, передает РИА Новости. Им и их малышам будет трудно выдержать многочасовой перелет в Москву, а затем ждать рейса "Москва — Владивосток", который попутно доставит их в родной город. Это двойной перелет через всю страну и сутки в дороге, подчеркнула представитель РСТ.

Дальнейшую эвакуацию туристов "Жемчужной реки" из Китая будет осуществлять организация "Турпомощь".

Ранее сообщалось, что десятки россиян не смогли вовремя вернуться на родину из китайских городов Санья и Хайкоу (остров Хайнань) из-за долгов "Жемчужной реки" перед "ИрАэро". Затем, после вмешательства контролирующих органов, авиакомпания согласилась вывезти из Китая всех россиян, имеющих обратные билеты.

12 декабря в Хайкоу находились порядка полутора тысяч туристов, часть из них ожидала вылета с 8 декабря. 11 декабря первый эвакуационный рейс доставил россиян в Казань, еще два самолета вылетели в Самару и Уфу.