Новости Спорт

Все видео этой рубрики
14 декабря 201823:20

Лыжник Устюгов не примет участия в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав национальной сборной на спринтерскую гонку, которая состоится 15 декабря на четвертом этапе Кубка мира в Давосе. В него не попал Сергей Устюгов, отправившийся вместе с командой в Швейцарию.

В составе мужской сборной России присутствуют Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин и Алексей Петухов.

Женскую команду представят Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева и Евгения Шаповалова.

Напомним, что Устюгов на предсезонных сборах травмировал палец. В настоящий момент он полностью восстановился и тренируется вместе с российской командой.

Сейчас

19:56

Под Красноярском произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой

19:48

В ЕС договорились по бюджету еврозоны

19:30

Налоговый маневр: Москва не обещала Минску никаких компенсаций

19:00

Раскол: константинопольский митрополит поддержал РПЦ

18:32

Возросло число жертв расстрела в центре Страсбурга

18:05

Дело о взятке: у Кузнецова нашли эстонскую ID-карту

16:43

Задержан псковский вице-губернатор Александр Кузнецов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нервы сдают: российские биатлонисты выступают под колоссальным давлением

Нервы сдают: российские биатлонисты выступают под колоссальным давлением

3 часа назад
Под Красноярском произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой

Под Красноярском произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой

4 часа назад
Налоговый маневр: Москва не обещала Минску никаких компенсаций

Налоговый маневр: Москва не обещала Минску никаких компенсаций

4 часа назад
В ЕС договорились по бюджету еврозоны

В ЕС договорились по бюджету еврозоны

4 часа назад
Сторонников раскола подвозят к Софийскому собору автобусами

Сторонников раскола подвозят к Софийскому собору автобусами

3 часа назад
Конспирология закончилась: найдены доказательства существования Пелевина

Конспирология закончилась: найдены доказательства существования Пелевина

2 часа назад
Украинская провокация: Москва ответила на ультиматум Вашингтона

Украинская провокация: Москва ответила на ультиматум Вашингтона

11 часов назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
Осипов прокомментировал слова Лукашенко о присоединении Белоруссии к России

Осипов прокомментировал слова Лукашенко о присоединении Белоруссии к России

5 часов назад
Окинава: США строят военную базу, несмотря на протесты жителей

Окинава: США строят военную базу, несмотря на протесты жителей

3 часа назад
Популярные игры для мобильных телефонов

Популярные игры для мобильных телефонов

6 часов назад
Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

12 часов назад
В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт

В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт

2 часа назад
Сергея Мохнаткина освободили из-под стражи

Сергея Мохнаткина освободили из-под стражи

2 часа назад
Глава Еврокомиссии бросил бумаги на пол, не пояснив, зачем

Глава Еврокомиссии бросил бумаги на пол, не пояснив, зачем

3 часа назад
Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

3 часа назад
Украинцы бегут от военного положения за границу

Украинцы бегут от военного положения за границу

3 часа назад
Андрей Аршавин получит работу в "Зените"

Андрей Аршавин получит работу в "Зените"

4 часа назад
Благотворители изнасиловали волонтера из-за смерти кота

Благотворители изнасиловали волонтера из-за смерти кота

4 часа назад
УЕФА в сумме оштрафовал "Спартак" и ЦСКА почти на 70 тысяч евро

УЕФА в сумме оштрафовал "Спартак" и ЦСКА почти на 70 тысяч евро

5 часов назад
Роналду признал вину в неуплате налогов и получит условный срок

Роналду признал вину в неуплате налогов и получит условный срок

5 часов назад
Генпрокуратура уточнила, в чем виноват Лев Пономарев

Генпрокуратура уточнила, в чем виноват Лев Пономарев

5 часов назад
Возросло число жертв расстрела в центре Страсбурга

Возросло число жертв расстрела в центре Страсбурга

5 часов назад
Сын по наводке гадалки нашел пропавшего полвека назад отца в подвале своего дома

Сын по наводке гадалки нашел пропавшего полвека назад отца в подвале своего дома

6 часов назад
В Израиле тоже объявились "желтые жилеты"

В Израиле тоже объявились "желтые жилеты"

6 часов назад
МИД России: появление у Косова армии может привести к новой войне

МИД России: появление у Косова армии может привести к новой войне

6 часов назад
Депутат на Land Cruiser наехал на мальчика, ребенок умер от травм мозга

Депутат на Land Cruiser наехал на мальчика, ребенок умер от травм мозга

6 часов назад
Дело о взятке: у Кузнецова нашли эстонскую ID-карту

Дело о взятке: у Кузнецова нашли эстонскую ID-карту

6 часов назад
Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу

Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу

6 часов назад
Дочь и вдова Михаила Пуговкина заявили о пропаже наследства великого артиста

Дочь и вдова Михаила Пуговкина заявили о пропаже наследства великого артиста

6 часов назад
IC3PEAK столкнулась с проблемами и в Минске

IC3PEAK столкнулась с проблемами и в Минске

6 часов назад
В ДНР сформировали дружины на случай масштабной атаки украинской армии

В ДНР сформировали дружины на случай масштабной атаки украинской армии

7 часов назад
Столкновение скоростного поезда с локомотивом в Турции попало на видео

Столкновение скоростного поезда с локомотивом в Турции попало на видео

7 часов назад
Видео: "однорукий" интерфейс Samsung для Android

Видео: "однорукий" интерфейс Samsung для Android

7 часов назад
Маленко возглавила мэрию Симферополя и анонсировала полную инвентаризацию

Маленко возглавила мэрию Симферополя и анонсировала полную инвентаризацию

7 часов назад
Голикова уточнила, в каких регионах самые высокие показатели смертности

Голикова уточнила, в каких регионах самые высокие показатели смертности

7 часов назад
Российские военные назвали заявление американского посла дилетантским

Российские военные назвали заявление американского посла дилетантским

7 часов назад
Пресс-служба рассказала, как "мертвый" Порошенко улетел в Брюссель

Пресс-служба рассказала, как "мертвый" Порошенко улетел в Брюссель

9 часов назад
Марадону выгнали из собственного дома

Марадону выгнали из собственного дома

9 часов назад
Мария Бутина сломлена пытками, но надежда остается

Мария Бутина сломлена пытками, но надежда остается

9 часов назад
7 конфликтов, разрывающих Европу

7 конфликтов, разрывающих Европу

9 часов назад
Ради роли Баклажана в "Жмурках" Григорию Сиятвинде пришлось ходить в солярий

Ради роли Баклажана в "Жмурках" Григорию Сиятвинде пришлось ходить в солярий

10 часов назад
Назван самый чистый российский регион

Назван самый чистый российский регион

10 часов назад
Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

10 часов назад
В Кремле отреагировали на заявления Кадырова и Леонтьева

В Кремле отреагировали на заявления Кадырова и Леонтьева

11 часов назад
Синоптики рассказали, как погода изменится в выходные

Синоптики рассказали, как погода изменится в выходные

11 часов назад
Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

12 часов назад
Касимов: судьба уездного города

Касимов: судьба уездного города

13 часов назад
Обзор "Бамблби": стоит ли ребенку смотреть фильм?

Обзор "Бамблби": стоит ли ребенку смотреть фильм?

14 часов назад