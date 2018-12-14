Лыжник Устюгов не примет участия в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Федерация лыжных гонок России опубликовала состав национальной сборной на спринтерскую гонку, которая состоится 15 декабря на четвертом этапе Кубка мира в Давосе. В него не попал Сергей Устюгов, отправившийся вместе с командой в Швейцарию.

В составе мужской сборной России присутствуют Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин и Алексей Петухов.

Женскую команду представят Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева и Евгения Шаповалова.

Напомним, что Устюгов на предсезонных сборах травмировал палец. В настоящий момент он полностью восстановился и тренируется вместе с российской командой.