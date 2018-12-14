Уровень террористической опасности во Франции снижен

Во Франции снижен уровень опасности: вместо плана антитеррористической деятельности Vigipirate по всей территории страны введен в действие уровень "Усиленные меры безопасности — Угроза теракта". Сообщение об этом появилось на странице Twitter французского правительства.

Новый план предполагает усиленные охрану и контроль мест массового скопления людей, в том числе рождественских ярмарок, передает РИА Новости.

[#Strasbourg] À partir de ce soir le plan VIPIGIPIRATE est replacé au niveau Sécurité renforcée – Risque attentat sur tout le territoire.

La surveillance et le contrôle des rassemblements, tels que les marchés de Noël, sont renforcés.https://t.co/W0Yem1TZv3 pic.twitter.com/vTmTORufGC — Gouvernement (@gouvernementFR) December 14, 2018

Вечером 11 декабря в Страсбурге 29-летний Шериф Шекат открыл стрельбу рядом с рождественской ярмаркой. Погибли 3 человека, были ранены 13. Преступник скрылся, затем был ликвидирован в результате спецоперации. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).