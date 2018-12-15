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15 декабря 201801:20 Юлия Шустрая

Нефтегазовые соглашения, бизнес и новые перспективы: делегация РФ посетила Сирию

Соглашения в сфере добычи нефти и газа, переговоры между бизнесменами и новые перспективные направления. Все это - в рамках визита российской делегации во главе с вице-премьером Юрием Борисовым в Дамаск. О чем же удалось договориться?

Формат 100 на 100. Именно столько компаний с обеих сторон — российской и сирийской — займутся восстановлением экономики Сирийской Арабской Республики после войны. Детали этого сотрудничества обсуждали в Дамаске на самом высоком уровне. Башар Асад принял российскую делегацию во главе с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым.

Делегация от нашей страны приехала в САР в рамках постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее предыдущее заседание состоялось в Сочи, где и обозначились основные направления деятельности. В этот раз каждый пункт обсуждали детально.

"Сирия переходит в мирный этап. За период войны она понесла огромные потери, была нарушена инфраструктура. Сейчас нужно решать для населения элементарные вопросы. Нужно дать работу, еду, одежду. И ход наших переговоров, и намеченные мероприятия нацелены на получение ближайших результатов, которые позволят простым сирийцам почувствовать улучшение жизни", — комментирует заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

К таким самым срочным проектам относится, например, энергетический. По самым скромным подсчетам, чтобы восстановить энергосеть Сирии, нужно порядка 4 миллиардов долларов. Инвертированием в эту область уже заинтересовались две российские компании. В течение следующих трех месяцев их представители будут вести переговоры с сирийской стороной.

"Практически все мероприятия будут реализовываться без участия средств государства. К этому привлекаются широкие слои бизнес-структур. Поэтому они будут реализованы с учетом общих интересов", — отмечает заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Среди подписанных по итогам переговоров документов — меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом России и Сирии, "дорожная карта" о сотрудничестве в области промышленности, соглашение между университетами о подготовке специалистов, а также ряд коммерческих документов (в том числе — в сфере разведки и добычи углеводородов).

"Для нас, для предпринимательского сообщества очень важно было бы, чтобы были решены два вопроса: взаиморасчеты и транспортная логистика. Хочу сказать, что в настоящий момент эти вопросы решены", — подчеркивает вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, глава Российско-Сирийского делового совета Владимир Падалко.

Решенный транспортный вопрос — более частые морские перевозки по Черному морю — потянет за собой, как ожидается, и другие отрасли. Например, сельское хозяйство. Сирийские фрукты, овощи, орехи, оливковое масло и другие продукты в перспективе могут заменить импорт из других стран, и здесь уже будет где развернуться не только крупному бизнесу.

В перспективе Сирия должна стать для России надежным экономическим партнером. Сейчас крупный российские компании сами приходят на эти территории, а на законодательном уровне обеих стран уже делается все для подготовки к подобному шагу и компании среднего бизнеса.

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