В Сочи дети отравились купленными в аптеке психоактивными препаратами

В одной из аптечных сетей Сочи вопреки ограничениям Минздрава России безрецептурно и бесконтрольно продавались психоактивные средства, а именно – противоэпилептические препараты. Работники аптек также не вели предметно-количественный учет этих средств.

В результате за ноябрь-декабрь 2018 года зафиксировано пять случаев отравления этими лекарствами детей, передает РИА Новости.

Возбуждено дело по статье УК РФ — "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности". Деятельность аптек признана незаконной, прокуратура поставила вопрос об аннулировании лицензии аптечной сети.