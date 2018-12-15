Контрабандисты переправляли из Сирии в Ливию партию "наркотика джихадистов"

На борту грузового судна, шедшего из Сирии в Ливию, найдена крупная партия каптагона – "наркотика джихадистов". Общая стоимость психотропного вещества, изъятого властями Греции, составила более ста миллионов евро.

В восьми контейнерах, в которых обычно перевозят специи и кофе, но с двойным дном, береговая охрана Греции нашла более 3 миллионов таблеток каптагона, а также более шести тонн гашиша.

Береговая охрана обнаружила судно возле Крита. Из-за плохих погодных условий было решено сопроводить его до порта в Ираклионе. Там корабль был обследован, в результате чего и были найдены наркотики, сообщает РИА Новости. Экипаж (10 сирийцев и 1 индус) уверяет, что ничего не знал о контрабанде.