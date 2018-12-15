На Украине спасатели достали два тела из-под завалов рухнувшего дома в Фастове

В городе Фастове на Украине спасатели извлекли два тела из-под завалов рухнувшего пятиэтажного дома. Об этом СМИ сообщил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 15 декабря, в пятиэтажке в Фастове произошел взрыв газа. В результате ЧП несколько этажей обрушились. По предварительным данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадал один человек.

Как рассказал Чечеткин на странице в Facebook, в 21:45 из-под завалов дома в Фастове Киевской области спасатели достали два тела мужчины и женщины. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

У здания развернуты пункты помощи (в том числе психологической) для пострадавших, передает РИА Новости.